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НовостиОбщество21 сентября 2023 8:07

В Белгородской агломерации еще на двух пригородных маршрутах заработает система «вход/выход»

Удобства ощутят пассажиры маршрутов №№101А и 139
Алексей СЕРГУНИН
Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

С 21 сентября – на маршруте №101А «Рынок «Салют» - с. Стрелецкое», а с 22 сентября – на маршруте №139 «Аэропорт – микрорайон «Новосадовый-16/1» – микрорайон «Шишино-39» заработает система «вход/выход». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Для оплаты проезда пассажирам этих маршрутов нужно будет прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута.

При прикладывании карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.