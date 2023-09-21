В Белгородской агломерации еще на двух пригородных маршрутах заработает система «вход/выход»

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С 21 сентября – на маршруте №101А «Рынок «Салют» - с. Стрелецкое», а с 22 сентября – на маршруте №139 «Аэропорт – микрорайон «Новосадовый-16/1» – микрорайон «Шишино-39» заработает система «вход/выход». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Для оплаты проезда пассажирам этих маршрутов нужно будет прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута.

При прикладывании карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.