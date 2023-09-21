Более двух тысяч белгородцев с инвалидностью воспользовались электронным сертификатом

В настоящее время в электронном каталоге технических средств реабилитации (ТСР) представлено около семи тысяч изделий от более 700 поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В каталоге можно сделать расчёт суммы компенсации и электронного сертификата, узнать стоимость технических средств реабилитации, уточнить производителей, а также адреса магазинов, принимающих к оплате ЭС.

Напомним, электронный сертификат представляет собой запись в реестре, которая прописывается на номер банковской карты платежной системы «МИР». Деньги резервируются в федеральном казначействе до совершения покупки. Сумма определяется по цене таких же ТСР, которые фонд приобрел по государственному контракту. Срок действия сертификата для большинства товаров до одного года. Для его получения необходимо подать заявление и указать реквизиты карты через портал Госуслуг или обратиться лично в СФР или МФЦ.