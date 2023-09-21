Белгородец за сутки совершил три преступления

Похищенный мобильник стоимостью около 15 тысяч рублей фигурант продал, после чего его вновь задержали сотрудники полиции. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратился 20-летний местный житель. Он сообщил, что застал врасплох злоумышленника, пытавшегося похитить из его машины магнитолу. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Подозреваемого, который вскоре вернулся на место происшествия, задержала прибывшая следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что 33-летний злоумышленник, сидя ранним утром на скамейке, заметил автомобиль, окно которого было приоткрыто. Мужчине показалось, что на улице слишком холодно. Открыв дверь машины, он сел в салон, где увидел магнитолу. Подозреваемый попытался ее вытащить, но тут подошел владелец транспортного средства. Удивленного автомобилиста он заверил, что сел исключительно погреться. Позже фигурант вернулся на место преступления, чтобы якобы извиниться, но на месте уже работали правоохранители, которые его задержали.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции. Там на него завели уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст.158 УК РФ. Покинув участок, мужчина отправился не домой, а в бар, где познакомился с компанией мужчин. У одного из них подозреваемый вытащил телефон, с помощью которого перевел себе с банковского счета 12 тысяч рублей. Похищенный мобильник стоимостью около 15 тысяч рублей фигурант продал, после чего его вновь задержали сотрудники полиции. И в этот раз на него завели дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража денег с банковского счета). Похищенными со счета деньгами подозреваемый распорядиться не успел.