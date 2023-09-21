Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 6:20

После атак ВСУ в двух населенных пунктах Белгородской области повреждены 162 тысячи кв.м. кровли

Более 135 тысяч уже отремонтированы
Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 20 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел совещание с заместителями, министрами и главами муниципальных образований по восстановлению поврежденных от обстрелов жилых домов Шебекино и Новой Таволжанки.

- В городе и селе выявлено более 162 тысяч квадратных метров поврежденной кровли, из которых более 135 тысяч строители уже отремонтировали, - сообщил глава региона.

Эта цифра сопоставима с площадью почти 19 футбольных полей.

По словам Вячеслава Владимировича, из более 25,5 тысяч квадратных метров поврежденных оконных блоков, которые стояли в плане и в Шебекино, и в Новой Таволжанке, мы заменили более 23,5 тысяч.

- Для наглядности, эта цифра превосходит размер Соборной площади в Белгороде практически в 1,5 раза.