Стало известно состояние раненого после обстрела белгородского села Максимовки 20 сентября 2023

Сегодня, 21 сентября, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавшего во время вчерашних обстрелов села Максимовки.

- Врачи оценивают как стабильное, средней тяжести. Находится мужчина в реанимации, он в сознании, ему была сделана операция. Очень ждём, когда состояние улучшится и он сможет вернуться к своим близким, к своей семье.

Также глава региона поблагодарил двух мужчин, которые находились по своим делам в Шебекинском округе и после обстрела, проезжая мимо искореженных автомобилей, увидели раненого и остановились, оказали своевременную медицинскую помощь, используя автомобильную аптечку.

- Один из мужчин оказался членом ДНД «Ополчение 31», имеет навык оказания первой помощи, и эта помощь оказалась действительно своевременной, она фактически спасла человека и сохранила ему жизнь.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 20 сентября, при повторном обстреле белгородской Максимовки со стороны ВСУ погиб мирный житель.