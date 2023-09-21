В белгородском Старом Осколе увеличат число записей для желающих сдать кровь

В Центре крови Старого Оскола увеличат число записей в электронной очереди для желающих сдать кровь. Об этом накануне, 20 сентября, в традиционном прямом эфире в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона пояснил, что многие не могли попасть на сдачу крови из-за ограничений в записи. Но Вячеслав Владимирович поручил министру здравоохранения Андрею Иконникову пересмотреть потребности в донорской крови в Старооскольском горокруге и обеспечить прием всех желающих.