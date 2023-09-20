В финал окружного этапа премии «Маршрут года» вошел 21 проект Белгородской области. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Стали известны финалисты окружного этапа Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Список был сформирован 18 сентября.

В финале премии будут представлены 176 проектов из 24 регионов страны по 35 оминациям. Белгородская область презентует 21 проект с маршрутами шести муниципальных образований. Это экскурсии, аудиогиды, железнодорожные и оздоровительные маршруты.

Финалистами стали проекты следующих муниципальных образований: Белгород — 7 проектов; Корочанский район, Новооскольский и Яковлевский городские округа — по 4 проекта; еще по одному у Прохоровского и Ракитянского районов.

В пресс-службе Управления по туризму Белгородской области уточнили, что финал Окружного этапа премии пройдет 5-7 октября в Пскове. Общенациональный финал состоится в конце октября в Уфе.