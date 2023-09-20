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НовостиОбщество20 сентября 2023 14:25

Белгородцы стали первыми на чемпионате России по спортивному туризму

Соревнования проходили среди одиночников, команд и в паре
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @belregion_ru

Фото: @belregion_ru

В Камышине Волгоградской области прошел чемпионат России по спортивному туризму. В соревнованиях приняли участие 18 команд из разных городов страны. Состязания проходили среди одиночников, команд и в парах.

Спортсменам предстояло преодолеть пешеходную трассу, в которую для сложности включили природный рельеф. Белгородцам удалось завоевать золото сразу в нескольких дисциплинах.

Так, на дистанции-связке и на личной дистанции победительницами стали Дарья Елисеева и Кира Жильцова. Высшие награды в командной дистанции среди мужчин получили Алексей Жильцов, Артём Ильинских, Максим Морос и Никита Ющик.

Кроме того, Дарья Елисеева, Виктория Чеботарёва, Ирина Даньшина и Елизавета Лучникова завоевали золото среди женщин в командной дистанции.

В пресс-службе регионального минспорта рассказали, что к выступлению белгородскую команду готовили тренеры Алексей Жильцов и Дарья Елисеева.