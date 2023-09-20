Потасовка в магазине Белгорода закончилась стрельбой из травматического оружия. Фото: "КП" Архив

В одном из магазинов Белгорода словесная перепалка между сотрудником и покупателем переросла в разборки с применением оружия. О 26-летнем пострадавшем с травмами криминального происхождения в полицию сообщили медики. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 32-летнего белгородца.

По предварительным данным, в магазине, специализирующемся на продаже и ремонте бытовой техники и электроники, между продавцом и клиентом произошел конфликт. Покупатель выразил продавцу претензию по поводу некачественного телефона – он перестал работать спустя несколько дней после покупки. Ссора переросла в потасовку. Покупатель достал из кармана нож и стал им размахивать. Чтобы защититься, сотрудник магазина достал травматический пистолет и один раз выстрелил в грудь оппонента. Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь и правоохранителей.

На сотрудника магазина завели уголовное за причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Белгородцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.