В Белгородской области реку Айдар очистят до 30 октября

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

В регионе продолжается реализация проекта «Наши реки». Губернатор Белгородской области проверил, как идет очистка реки Айдар в Ровеньском районе. Вячеслав Гладков отметил, что водоем для очистки выбрали местные жители в ходе общественных слушаний.

- В прошлом году благодаря нацпроекту мы очистили 65 водных объектов региона, в этом году планируем очистить еще 51 водоем. Как и все объекты программы, этот был выбран самими жителями в ходе общественных слушаний. Они же контролировали процесс, будут принимать работы и оценивать конечный результат, - подчеркнул руководитель области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, все мероприятия по очистке реки Айдар на этом участке должны быть завершены до 30 октября текущего года.