В белгородском поселке Ровеньки запустили новую котельную

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Губернатор Вячеслав Гладков в ходе рабочей поездки проверил готовность к отопительному сезону обновленной центральной котельной поселка Ровеньки. Предыдущая котельная в населенном пункте прослужила порядка сорока лет и ее оборудование довольно сильно износилось. Средства на модернизацию котельной были выделены из областного бюджета.

- Буквально в первый день вступления в должность глава района Татьяна Владимировна Киричкова обратилась с просьбой помочь с модернизацией котельной. Мы выделили средства из областного бюджета, на которые в рамках модернизации была приобретена транспортабельная котельная установка мощностью 8,7 МВт. Я рад, что история завершилась успешно и мы успели закрыть вопрос до начала отопительного сезона – новая установка обеспечит теплом десятки жилых домов и учреждений, - поделился глава Белгородской области.