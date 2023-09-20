Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 12:56

В белгородском поселке Ровеньки запустили новую котельную

Предыдущая прослужила порядка сорока лет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Губернатор Вячеслав Гладков в ходе рабочей поездки проверил готовность к отопительному сезону обновленной центральной котельной поселка Ровеньки. Предыдущая котельная в населенном пункте прослужила порядка сорока лет и ее оборудование довольно сильно износилось. Средства на модернизацию котельной были выделены из областного бюджета.

- Буквально в первый день вступления в должность глава района Татьяна Владимировна Киричкова обратилась с просьбой помочь с модернизацией котельной. Мы выделили средства из областного бюджета, на которые в рамках модернизации была приобретена транспортабельная котельная установка мощностью 8,7 МВт. Я рад, что история завершилась успешно и мы успели закрыть вопрос до начала отопительного сезона – новая установка обеспечит теплом десятки жилых домов и учреждений, - поделился глава Белгородской области.