В Белгородской области 21 сентября потеплеет до +27 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На территории Белгородской области пока сохраняется теплая и сухая погода. По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 сентября, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

С начала осени ночи стали прохладнее, так, в четверг температура воздуха в регионе 7-12 градусов тепла. Днем потеплеет – 22-27 градусов со знаком плюс. В областном центре ночью+ 9… +11 градусов, днем от 23 до 25 градусов тепла. Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с

Сотрудники спасательного ведомства напоминают белгородцам во время нахождения на осенней рыбалке не забывать о правилах поведения на водных объектах. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.