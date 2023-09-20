Белгородка перевела аферистам больше 4 миллионов за обвинение в помощи ВСУ. Фото: "КП" Архив

Очередной жертвой мошенников стала 47-летняя жительница Белгорода. Женщина рассказала полиции, как попалась на уловки аферистов и отдала им деньги, взятые в кредит в разных банках и офисах микрозаймов. В итоге белгородка лишилась больше 4 миллионов рублей.

Предварительно известно, что аферисты связались с потерпевшей с фейкового аккаунта в одном из мессенджеров от имени бывшего коллеги. Они написали, что ей о том, что некие люди должны с ней связаться по конфиденциальному вопросу. Уточнять, по какому именно, они не стали, сославшись на конфиденциальность.

После этого аферисты стали звонить белгородке под видом сотрудников банка и правоохранительных органов. Они сообщили женщине, что в отношении нее якобы возбуждено уголовное дело, так как от ее имени выписана генеральная доверенность на получение денежных средств, которые в итоге будут направлены на финансирование ВСУ. Мошенники убедили доверчивую женщину в утечке ее персональных данных и предложили разоблачить преступников. Для этого ей необходимо было взять «одобренные кредиты» и перевести на счет безопасной ячейки.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в итоге потерпевшая взяла четыре кредита в разных банках, оформила микрозайм, сняла деньги со своих счетов, а также с кредитной карты и перевела на продиктованные ей счета более 4 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.