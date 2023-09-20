В Белгороде двоих чиновников поймали на крупной взятке от строительной фирмы. Фото: "КП" Архив

В пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области рассказали, что специалист Фонда содействия реформированию ЖКХ и инспектор контрольно-счетной палаты подозреваются в получении взятки в размере 2,3 миллиона рублей. За полученные средства они должны были проигнорировать нарушения при проведении капремонта дома. Преступление следователи выявили совместно с сотрудниками УФСБ Белгородской области.

Предварительно известно, что взятку госслужащие получили от гендиректора строительной организации, которая проводила капремонт многоквартирного дома в Белгородской области. Чиновники за «вознаграждение» должны были скрыть незаконное расходование бюджетных средств при ремонте здания.

На подозреваемых завели уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Фигурантам предъявили обвинение, расследование продолжается.