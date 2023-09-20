В Белгородской области в 48 многоэтажках завершили капремонт. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На территории Белгородской области продолжают сдачу объектов после капитального ремонта. Так, в регионе уже завершили обновление в 48 многоквартирных домах. Всего же до в этом году капремонт проводится в 206 жилых зданиях.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, 22 здания, где работы уже завершены, находятся в Белгороде, 7 домов - в Шебекинском городском округе. В Корочанском районе завершили капремонт еще четырех, а в Губкинском городском округе - шести.

2 МКД обновили в Ивне, в Старом Осколе - 3. По одному зданию отремонтировали в Алексеевке, Вейделевке, Ровеньках и Белгородском районе.

Напомним, что объекты обновлялись за счет средств фонда капремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса. Строители на объектах меняют внутридомовые инженерные системы и обновляют кровли зданий. Работы на объектах должны завершить до начала ноября.