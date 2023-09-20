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НовостиПолитика20 сентября 2023 9:42

За сутки беспилотники ВСУ атаковали три района Белгородской области

Пострадавших и разрушений не зафиксировано
Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки ВСу при помощи беспилотных летательных аппаратов артаковали три приграничных района Белгородской области. Информацию по атакам противника за 19 сентября опубликовал губернатор региона.

Так, в Белгородском районе по одному беспилотнику силами ПВО сбито в селах Ближнее, Новая Деревня и Пушкарное, а также поселке Майский. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Валуйском городском округе в селе Вериговка произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией. Никто не пострадал, повреждений не выявлено.

В Шебекинском городском округе в поселке Батрацкая Дача был сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. Также в Белянке сбросили с беспилотника четыре осколочных боеприпаса. Пострадавших и последствий нет.