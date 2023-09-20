В Валуйском округе Белгородчины после обстрелов ВСУ осталось восстановить 137 домов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков в ходе рабочей поездки проинспектировал восстановление пострадавшего от обстрелов жилья в Валуйском городском округе. Строительные работы сейчас идут в городе Валуйки, поселке Уразово и селе Соболевка. Глава региона отметил, что из-за большого и постоянно увеличивающегося объема еще не на всех объектах приступили к восстановлению, но все необходимые замеры сделаны, материалы закуплены, окна изготавливаются.

Работы на объектах идут в соответствии с графиком. В округе необходимо отремонтировать 137 объектов – 130 частных домовладений и 7 квартир в МКД. Больше всего пострадал поселок Уразово – здесь за прошедший месяц в результате обстрелов различные повреждения получили 83 частных домовладения и две квартиры в двух МКД.

На сегодняшний день по 6 домам в округе власти ждут заключения строительной экспертизы.

- Если эксперты скажут сносить, будем сносить и строить новый, а если дом можно восстановить, конечно, мы его будем восстанавливать. Но жители должны быть спокойны, что проведенные восстановительные работы позволят жить в этом доме безопасно. Еще раз повторю, что все ремонтные работы мы проводим только исходя из экспертизы и на основании принятых проектных решений, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что объем разрушений, который есть на сегодняшний день, власти планируют закрыть к октябрю текущего года.