В Чернянскую ЦРБ Белгородской области приобрели стационарный рентген-аппарат

В Белгородской области продолжается программа модернизации первичного звена здравоохранения. Так, в Чернянскую центральную районную больницу приобрели стационарный рентген-аппарат. Старый эксплуатировался более 12 лет, он вышел из строя. Об этом в утреннем обращении сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Ранее в диагностическое отделение этой больницы приобрели мобильный рентген-аппарат. Все делаем для того, чтобы жителям района было удобнее и комфортнее на современном оборудовании получать качественные услуги в случае, если в этом есть необходимость, - рассказал глава региона.