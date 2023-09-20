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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:46

В Чернянскую ЦРБ Белгородской области приобрели стационарный рентген-аппарат

Старый эксплуатировался в медучреждении более 12 лет
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области продолжается программа модернизации первичного звена здравоохранения. Так, в Чернянскую центральную районную больницу приобрели стационарный рентген-аппарат. Старый эксплуатировался более 12 лет, он вышел из строя. Об этом в утреннем обращении сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Ранее в диагностическое отделение этой больницы приобрели мобильный рентген-аппарат. Все делаем для того, чтобы жителям района было удобнее и комфортнее на современном оборудовании получать качественные услуги в случае, если в этом есть необходимость, - рассказал глава региона.