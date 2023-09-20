ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 20 сентября, под обстрел со стороны Украины попало село Головчина Грайворонского городского округа. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

- Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях, одном автомобиле и минитракторе. Также нарушено электроснабжение одного из домовладений, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона также уточнил, что на месте происшествия находятся аварийные и оперативные службы. Продолжается подомовой обход территории.