На Студенческой в Белгороде изменилась схема движения автомобилей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде на улице Студенческая ввели новую схему движения транспорта. Изменилось движение по полосам на участке от улицы Некрасова до улицы Садовой. Теперь на подъезде к Садовой организовано три полосы «на выпуск» и одна — «на прием» транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Белгородской области.

В ЦОДД также объяснили, что это изменение позволит увеличить пропускную способность пересечения и исключит лишние перестроения автомобилей, что повысит безопасность.