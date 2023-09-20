Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 7:14

В белгородские музыкальные школы закупили музыкальные инструменты на 50 млн рублей

В рамках нацпроекта «Культура» инструменты появились в 9 учреждениях
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В музыкальные школы Белгородской области в этом году закупили новые музыкальные инструменты на сумму более 50 миллионов рублей. Новинки появились в девяти учреждениях образования в рамках нацпроекта «Культура». Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Например, в Ракитном у нас занимается 360 детей, а в целом по области в этих школах занимаются более 3000 человек. В Ракитном наши дети теперь имеют возможность заниматься на новых духовых инструментах, акустическом пианино, баяне, аккордеоне и других инструментах. Надеюсь, что все дети, которые имеют склонность к творчеству, будут иметь достойные условия для развития своих талантов. Мы будем стараться помогать им в этом, - отметил руководитель Белгородской области.