В белгородские музыкальные школы закупили музыкальные инструменты на 50 млн рублей

В музыкальные школы Белгородской области в этом году закупили новые музыкальные инструменты на сумму более 50 миллионов рублей. Новинки появились в девяти учреждениях образования в рамках нацпроекта «Культура». Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Например, в Ракитном у нас занимается 360 детей, а в целом по области в этих школах занимаются более 3000 человек. В Ракитном наши дети теперь имеют возможность заниматься на новых духовых инструментах, акустическом пианино, баяне, аккордеоне и других инструментах. Надеюсь, что все дети, которые имеют склонность к творчеству, будут иметь достойные условия для развития своих талантов. Мы будем стараться помогать им в этом, - отметил руководитель Белгородской области.