С начала года энергетики в Белгородской области смонтировали 579 уличных светильников

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С начала года специалисты Белгородэнерго по заявкам муниципальных органов власти в рамках программы инициативного бюджетирования смонтировали 579 новых светильников и построили 15 километров линий наружного освещения в городах и селах Белгородской области.

В частности, в валуйском селе Овчинниково энергетики построили 800 метров сетей наружного освещения. В этом нуждались жители небольшого населенного пункта, где проживает более ста человек. Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе администрации городского округа и энергетиков, а также программе «Решаем вместе».

В селе Фощеватово Волоконовского района проложили 350 метров линии на улице Зеленая, еще 450 метров сетей освещения – вдоль оживленной дороги в Староивановке. За качественно проделанную работу энергетиков от всех жителей села поблагодарила глава сельского поселения Татьяна Козинская.

Светло и комфортно стало на участках улиц Харьковская, Полевая и 70 лет ВЛКСМ в поселке Борисовка. Все освещение в поселке является светодиодным – экономичным, но с увеличенным световым потоком, сто процентов управляется дистанционно, с помощью автоматизированной системы.

В ближайших планах построить еще 15,8 километров линий и смонтировать 388 светильников.

Масштабные работы запланированы в селах Алексеевского городского округа: Славгородское, Афанасьевка, Глуховка, Жуково, Шапошников, Хлевище, Иловка и Мухоудеровка. В общей сложности здесь появится 159 новых светильников и свыше 12 километров дополнительных участков наружного освещения.

Двести новых светильников будут вскоре освещать микрорайон ИЖС «Глушинский» города Строитель, еще порядка 20 будет смонтировано в селах Корочанского района и самом райцентре.

- Освещение улиц городов и сел – это важный показатель качества и безопасности жизни населения. Неважно маленький населенный пункт или большой - везде должно быть светло и комфортно. Над этим мы и работаем совместно с муниципалитетами городских округов и районов Белгородской области, причем все работы стараемся выполнять с опережением графика, потому что понимаем, скоро будет рано темнеть, и ходить по неосвещенным улицам будет небезопасно, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.