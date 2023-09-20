Губернатор Гладков вручил ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области во время рабочей поездки в Вейделевский район поздравил с новосельем участников программы по переселению из аварийного жилья. Глава региона вручил ключи от квартир новоселам. В новое жилье въедут 40 семей. Специально для них построены два многоквартирных дома в поселке Вейделевка: на ул. Гайдара и на ул. Мира.

Отметим, всего в 2023 году в регионе планируется переселить из аварийного жилищного фонда почти 2 тысячи человек. В бюджете на эти цели предусмотрено более 830 миллионов рублей.

- Дорогие новоселы! Очень рад вас поздравить с этим важным для каждой семьи событием. Пусть ваши дома всегда будут полной чашей радости и любви, здоровья и благополучия! И пусть в них всегда звенит детский смех! Очень рад, что, несмотря на сложную ситуацию в нашем регионе, мы продолжаем выполнять взятые на себя обязательства по всем программам, - отметил Вячеслав Гладков.