В Белгородской области уровень инфляции ниже общероссийского. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области уровень инфляции оказался ниже, чем в ЦФО и по стране в целом. Росту годовой инфляции способствует ряд факторов, в частности, ослабление рубля, рост спроса на отдельных рынках в непродовольственном сегменте и увеличение оптовых цен на топливо. В регионе в августе показатель увеличился и составил 4,37% после 4,08% месяцем ранее.

Возросла стоимость поставок бананов и апельсинов. Из-за низкой сравнительной базы прошлого года подорожали яблоки, груши, лимоны. Кроме того, продолжается рост цен на мясо и птицу, а, следовательно, и на мясные полуфабрикаты и копчености.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Белгородской области увеличился до 3,39%. Подорожало топливо, автомобили иностранных марок, замедлилось снижение цен на смартфоны и телевизоры.

В ЦБ также уточнили, что годовой темп прироста цен в сфере услуг в Белгородской области в августе снизился до 7,51% после 9,56% месяцем ранее. Дополнительные поезда помогли снизить стоимость поездок в железнодорожном транспорте.