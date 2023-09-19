+26 градусов ожидается в Белгородской области 20 сентября 2023

В Белгороде ночью 9-11 градусов выше ноля, днем от +24 до +26 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 20 сентября на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем от +21 до +26 градусов. В Белгороде ночью 9-11 градусов выше ноля, днем от +24 до +26 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает белгородцев не сжигать траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. В условиях теплой погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.

В случае происшествия, звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.