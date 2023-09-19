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НовостиПолитика19 сентября 2023 13:09

Вадим Радченко избран председателем Белгородского городского Совета VII созыва

Его кандидатуру поддержали 34 депутата
Алексей СЕРГУНИН
Вадим Радченко. Фото из телеграм-канала "Депутаты Белгорода".

Вадим Радченко. Фото из телеграм-канала "Депутаты Белгорода".

Вадим Радченко избирался депутатом по первому одномандатному избирательному округу в 2013, 2018 и 2023 годах. Он был заместителем председателя Белгородского городского Совета VI созыва, а с марта 2022 года занимал должность председателя.

СПРАВКА «КП»

Вадим Радченко родился 30 января 1972 года в Евпатории в семье военнослужащих. В Белгород на постоянное место жительства переехал в 1995 году. Имеет два высших образования. Окончил Севастопольский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения» и Белгородский университет потребкооперации по специальности «Финансы и аудит». Кандидат экономических наук.