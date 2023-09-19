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НовостиСпорт19 сентября 2023 12:25

Полузащитник Евгений Дегтярев покинул белгородский «Салют»

Контракт между клубом и игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон
Алексей СЕРГУНИН
Евгений Дегтярев.

Евгений Дегтярев.

Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Полузащитник Евгений Дегтярев покинул состав белгородского «Салюта». С лета 2021 года он сыграл за наш клуб 61 матч и забил шесть голов.

- Хочу выразить благодарность руководству, тренерскому штабу, медицинскому штабу, сотрудникам клуба, игрокам за совместную работу. Спасибо болельщикам за поддержку, желаю вам терпения в это непростое для команды время и верьте в «Салют», - так обратился к белгородцам теперь уже бывший хавбек нашего клуба.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, «Салют» потерпел унизительное домашнее поражение от «Форте» из Таганрога.