Полузащитник Евгений Дегтярев покинул белгородский «Салют»

Евгений Дегтярев. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Полузащитник Евгений Дегтярев покинул состав белгородского «Салюта». С лета 2021 года он сыграл за наш клуб 61 матч и забил шесть голов.

- Хочу выразить благодарность руководству, тренерскому штабу, медицинскому штабу, сотрудникам клуба, игрокам за совместную работу. Спасибо болельщикам за поддержку, желаю вам терпения в это непростое для команды время и верьте в «Салют», - так обратился к белгородцам теперь уже бывший хавбек нашего клуба.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, «Салют» потерпел унизительное домашнее поражение от «Форте» из Таганрога.