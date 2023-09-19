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НовостиОбщество19 сентября 2023 14:17

В Незнамово Белгородской области начали ремонтировать путепровод

Протяженность объекта – 66 метров
Алексей СЕРГУНИН

Путепровод в составе транспортной развязки на автомобильной дороге регионального значения Магистраль 1-1 расположен над трамвайными путями. К работам подрядчик приступил 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В ходе ремонта планируется заметить дорожное покрытие, усилить и обновить пролетные строения, восстановить гидроизоляцию пролетных строений, укрепить откосы, смонтировать новые ограждения, сделать наружное освещение.

В настоящее время производится демонтаж мостового полотна первой очереди. Движение транспорта осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Ремонт планируется завершить до 30 июня 2024 года.