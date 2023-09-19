Белгородец похитил из магазина чужой телефон

Незаметно забрав чужое имущество, подозреваемый скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратился житель областного центра 1982 года рождения. Он сообщил, что у него в магазине хозяйственных товаров похитили телефон. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – мужчину 1985 года рождения. По предварительным данным, злоумышленник, находясь в магазине, обратил внимание на то, что один из покупателей забыл свой мобильник на кассе. Незаметно забрав чужое имущество, подозреваемый скрылся. Но продать его он не успел. В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.