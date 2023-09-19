В Белгородской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса

19 сентября в Белгородской области потеплеет до +26 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По информации Белгородского гидрометцентра, сегодня, 19 сентября, в период с 13 до 16 часов местами на территории региона ожидается опасное явление - чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

По данным ИСДМ-Рослесхоз, на территории Алексеевского и Валуйского городских округов, Вейделевского, Красногвардейского, Новооскольского, Ровеньского и Чернянского муниципальных районов наблюдается 5 класс пожарной опасности, рассчитанный по методике Нестерова. Все силы лесопожарных формирований переведены в усиленный режим работы.

Напомним, что на территории Белгородской области действует особый противопожарный режим. В лесах ограничен въезд машин, кроме спецтранспорта. Также запрещено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.