В Белгородской области стали реже умирать младенцы

22 новорожденных умерло с января по июль в Белгородской области. Но этот показатель ниже, чем в аналогичный период прошлого года, информирует Росстат. В 2022 году показатель за этот же период достигал 31 - на девять смертей больше, в чем этом.

Тем временем в соседней Воронежской области в 2023 году скончались 44 младенца - это на два ребенка больше, чем в 2022 году. В Курской и Липецкой областях за текущий год умерли по 16 младенцев. В первом регионе количество умерших с 2022 года уменьшилось на два, а во втором показатель сохранился. На семь смертей меньше в 2023 году зарегистрировали в Тамбовской области — число скончавшихся достигло 12 детей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области уменьшились рождаемость и смертность.