В Белгородской области уменьшились рождаемость и смертность

В Росстате сообщили, что в Белгородской области уменьшается рождаемость и смертность. По информации регионального ведомства, за первые семь месяцев 2023 года в регионе родилось 5795 человек и умерли - 11 866. В 2022 году за этот же временной отрезок цифры были больше: появилось на свет 6 329 человек, скончалось — 13 168.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, cмертность в Белгородской области за 2022-й год уменьшилась на 22 процента. Положительная динамика зафиксирована во всех районах. Например, в 2021 году показатель смертности в Красненском районе был 23,5, а в настоящее время – 20. В Красногвардейском районе число смертей на 1000 человек уменьшилось с 22 до 18,1.