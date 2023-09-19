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НовостиСпорт19 сентября 2023 8:00

Белгородцы завоевали десять медалей на первенстве России по айкидо

Соревнования прошли в поселке Витязево Краснодарского края
Алексей СЕРГУНИН
В общекомандном зачете сборная нашего региона заняла второе место.

В общекомандном зачете сборная нашего региона заняла второе место.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По итогам турнира среди юношей и девушек с 13 до 18 лет в копилке белгородских спортсменов десять наград. Золотые медали национальных соревнований завоевали Дарья Быкова и Полина Кияницина. Вторые места в своих возрастных группах заняли Ксения Шатова-Канцлер (она дважды поднималась на высшую ступень пьедестала) и Евгений Дитков. Бронзовыми призерами стали Руслан Кисленко, Кира Асафьева и Виктория Диденко (дважды).

В общекомандном зачете сборная нашего региона заняла второе место. Ребята готовились к выступлению под руководством тренеров Олега Бекетова и Татьяны Кравченко.