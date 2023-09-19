Белгородцы завоевали десять медалей на первенстве России по айкидо

В общекомандном зачете сборная нашего региона заняла второе место. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По итогам турнира среди юношей и девушек с 13 до 18 лет в копилке белгородских спортсменов десять наград. Золотые медали национальных соревнований завоевали Дарья Быкова и Полина Кияницина. Вторые места в своих возрастных группах заняли Ксения Шатова-Канцлер (она дважды поднималась на высшую ступень пьедестала) и Евгений Дитков. Бронзовыми призерами стали Руслан Кисленко, Кира Асафьева и Виктория Диденко (дважды).

В общекомандном зачете сборная нашего региона заняла второе место. Ребята готовились к выступлению под руководством тренеров Олега Бекетова и Татьяны Кравченко.