Белгородец украл из офиса часы и мобильный телефон

Заметив на столе часы и мобильный телефон, подозреваемый забрал чужое имущество и скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

17 сентября в УМВД России по Белгороду с заявлением о краже имущества из кабинета в офисном центре обратился местный житель 1998 года рождения. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 61-летней ранее судимый житель Борисовского района.

По предварительным данным, мужчина ходил по офисному центру в поисках наживы в конце рабочего дня. Его внимание привлек кабинет, дверь которого была открыта. Заметив на столе часы и мобильный телефон, он забрал чужое имущество и скрылся. Похищенное стоимостью более 25 тысяч рублей злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил. В соответствии с ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.