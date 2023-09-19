Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 сентября 2023 6:26

Белгородец украл из офиса часы и мобильный телефон

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Заметив на столе часы и мобильный телефон, подозреваемый забрал чужое имущество и скрылся.

Заметив на столе часы и мобильный телефон, подозреваемый забрал чужое имущество и скрылся.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

17 сентября в УМВД России по Белгороду с заявлением о краже имущества из кабинета в офисном центре обратился местный житель 1998 года рождения. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 61-летней ранее судимый житель Борисовского района.

По предварительным данным, мужчина ходил по офисному центру в поисках наживы в конце рабочего дня. Его внимание привлек кабинет, дверь которого была открыта. Заметив на столе часы и мобильный телефон, он забрал чужое имущество и скрылся. Похищенное стоимостью более 25 тысяч рублей злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил. В соответствии с ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.