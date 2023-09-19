В Белгородской области незаконно прописали семь иностранцев

Сотрудники собственной безопасности УМВД России по Белгородской области и ФСБ пресекли противоправную деятельность в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Предварительно установлено, что в апреле 2023 года с ведома начальника отдела по вопросам миграции одного из территориальных отделов полиции, на учет по месту пребывания поставили семь граждан одной из стран Средней Азии. Благодаря этому они впоследствии получили патенты на осуществление трудовой деятельности.

Но фактически по указанному в документах адресу они не проживали. Таким способом подозреваемая планировала улучшить показатели работы по выявлению преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан. После проверки женщину уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Она понесет ответственность в соответствии с законодательством.