В Белгородской области психологи научат чиновников общаться с жителями. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня на оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал манеру общения с жителями главу Шебекинского городского округа и его подчиненных.

По словам Гладкова, ему по ночам звонят жители и просят о помощи. А подчиненные Владимира Жданова и сотрудники шебекинских УК не пытаются решить вопросы, а лишь переправляют местных жителей с жалобами напрямую к губернатору.

- К сожалению, невнимание и грубость, которые звучат в адрес людей, приводят к ухудшению восприятия ситуации, к снижению объема выполняемой работы и к понижению ее качества. Понимаю, что все устали, все люди, но по факту у нас нет возможности начинать ссылаться на то, что пусть «приезжает губернатор и занимается этим сам», как говорят ваши подчиненные, - сказа губернатор.

Вячеслав Гладков поручил министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой провести обучение и показать шебекинским чиновникам, как нужно «с людьми разговаривать, формулировать правильно ответы».

- Позовем психологов. Я не вижу другого способа. Мне нужно, чтобы эта работа была выполнена до конца недели. Проводите, учите людей правильному общению. Жителей пострадавших домов обижать нельзя, - подчеркнул глава Белгородской области.