19 сентября в Белгородской области потеплеет до +26 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Теплая и сухая погода еще какое-то время продержится на территории Белгородской области. Так, по прогнозам синоптиков, во вторник, 19 сентября, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. День преимущественно пройдет без осадков. Ночью ветер южной четверти 2-7 метров в секунду, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем воздух прогреется от 21 до 26 градусов тепла.

В областном центре ночью 8-10 градусов со знаком плюс, днем столик термометра поднимется до 23-25 градусов тепла.

Сотрудники регионального спасательного ведомства рекомендуют водителям перед поездкой проверять техническое состояние машины. Быть осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.