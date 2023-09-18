Белгородец во время пьяной ссоры кочергой сломал ногу сожительнице. Фото: "КП" Архив

В полицию Прохоровского района поступило сообщение из медучреждения о пациентке 1982 г.р. с травмой голени и оскольчатым переломом большеберцовой кости со смещением. Правоохранители задержали сожителя женщины по подозрению в причинении ей телесных повреждений.

По предварительным данным, в июне во время пьяной ссоры мужчина схватил кочергу и ударил потерпевшую по ноге. После случившегося они продолжили употреблять алкоголь. Женщина долго не обращалась за медицинской помощью, надеясь, что травма заживет сама по себе. На днях к белгородке пришла знакомая, которая увидев, что у подруги серьезно повреждена нога, вызвала скорую.

На жителя региона завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.