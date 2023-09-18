Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 сентября 2023 12:30

Белгородец во время пьяной ссоры кочергой сломал ногу сожительнице

Потерпевшая несколько месяцев не обращалась за врачебной помощью
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец во время пьяной ссоры кочергой сломал ногу сожительнице.

Белгородец во время пьяной ссоры кочергой сломал ногу сожительнице.

Фото: "КП" Архив

В полицию Прохоровского района поступило сообщение из медучреждения о пациентке 1982 г.р. с травмой голени и оскольчатым переломом большеберцовой кости со смещением. Правоохранители задержали сожителя женщины по подозрению в причинении ей телесных повреждений.

По предварительным данным, в июне во время пьяной ссоры мужчина схватил кочергу и ударил потерпевшую по ноге. После случившегося они продолжили употреблять алкоголь. Женщина долго не обращалась за медицинской помощью, надеясь, что травма заживет сама по себе. На днях к белгородке пришла знакомая, которая увидев, что у подруги серьезно повреждена нога, вызвала скорую.

На жителя региона завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.