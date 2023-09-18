В Белгородской области лишь 73 школы работают в полностью очном формате. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства Белгородской области министр образования региона Андрей Милехин рассказал, как проходит процесс обучения в школах. Так, в приграничных районах области отмечается снижение числа школ, которые работают полностью дистанционно.

По данным чиновника, обучение началось 1 сентября в 299 школах региона. По полученной информации, в них пошли порядка 99 тысяч детей. При этом очно-дистанционно учатся 133 школы — это 74,6 тысяч человек. Полностью дистанционно — 92 школы (13 тысяч учащихся), полностью очно — 73 школы (11 тысяч школьников).

Подвоз к учреждениям образования в безопасную зону из приграничных территорий обеспечен для 13 тысяч учеников. Все маршруты согласованы со службами безопасности.

Милехин также отметил, что по сравнению с прошлым годом, снизилось количество школ, работающих полностью дистанционно. Кроме того, чиновник рассказал, что режим работы учреждений зависит от количества мест в укрытии. Большая часть школ работает в один поток - 206, в два потока -62, в три - 31 школа.

- Занятия должны заканчивать до 17:30. Если есть какие-то нарушения — обращайтесь к нам, будем корректировать расписание, - отметил Милехин.