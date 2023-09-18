В Белгородской области с начала СВО пострадали почти 8 тысяч жилых помещений. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Власти Белгородской области озвучили число пострадавших от обстрелов ВСУ домов с начала специальной военной операции. Так, разрушения выявлены в 7 929 домах региона. Наибольший урон нанесен Шебекинскому городскому округу, отметили в ходе оперативного совещания правительства.

Среди пострадавших домов – 4 568 частных жилых помещений, остальные – квартиры. На сегодняшний день восстановили 4 847 жилых помещений, из которых 3 119 частных домов и 1 728 квартир.

На данный момент строители не могут приступить к восстановлению 649 помещений, поскольку они находятся в зоне ЧС или же полностью разрушены.