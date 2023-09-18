В Белгородской области с 1 ноября вступившим в ЧВК выплатят региональную поддержку. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

С 1 ноября выплату в размере 100 тысяч рублей от региона будут получать жители Белгородской области, которые решат вступить в ЧВК и после заключения контракта отправятся в зону СВО. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в ходе еженедельного оперативного совещания правительства. Уже на следующей неделе власти Белгородской области подготовят соответствующие документы.

Кроме того, ряд региональной поддержки распространится на силовые структуры.

- Перенести все формы областной поддержки на всех военнослужащих, сотрудников Росгвардии, погранслужбы и других родов войск и специальных силовых структур. Помощь будет оказываться в заявительной форме от близких родственников – супруги, дети, родители в зависимости от состава семьи, где проживал. Затем проверяем заявление, и при наличии подтверждающего документа начинаем оказывать помощь. Предлагаю сформулировать наше предложение в течение недели и в следующий понедельник опубликовать. Тем, кто будет служить в частных военных компаниях, на них с 1 ноября предлагаю тоже такую выплату сделать. Но не задним числом, а именно с 1 ноября, кто будет принимать участие в специальной военной операции. Необходимо в ближайшее время сформулировать четко предложение в течение этой недели и уже в следующий понедельник опубликовать документ, - сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.