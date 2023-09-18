Порядка 1700 белгородских учащихся подали заявки на курсы программирования

В Белгородской области порядка 1700 школьников и студентов колледжей подали заявки на бесплатные курсы программирования «Код будущего». Присоединиться к обучению можно до 30 сентября на портале Госуслуг.

Желающие получить новые знания, могут выбрать как онлайн, так и офлайн формат обучения. Для записи онлайн доступно более 200 курсов по востребованным языкам программирования, среди которых Python, Java, C++, C#, 1С, HTML, SQL, JavaScript, Kotlin и другие. Среди направлений – веб-разработка, создание графических интерфейсов и парсеров, тестирование программного обеспечения, программирование беспилотников, разработка игр, приложений, ботов, криптографических алгоритмов и нейронных сетей.

Для очного обучения в Белгородской области открыто 64 площадки на базе школ и организаций дополнительного образования. В частности, только в областном центре их 19. Уточнить адреса площадок можно на интерактивной карте, размещенной на странице проекта на портале Госуслуг gosuslugi.ru/futurecode.

Для обучения в формате офлайн доступны курсы от МФТИ, Университета Синергия, Алгоритмики, Университета Иннополис, Фоксфорда, Учи.Дома и других ведущих ИТ-компаний и вузов. Есть курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки.