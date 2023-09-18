В Белгородской области заготовили больше 100 тысяч тонн соли и пескосоляной смеси

Белгородские коммунальщики активно ведут подготовку к зиме, холодам и гололеду. В Регионе уже закупили больше 90 тысяч тонн пескосоляной смеси и почти 10 тысяч тонн технической соли. Кроме того, готова и вся техника к работе в зимних условиях. За последние 3 года в области закуплено спецтранспорта почти на 2 миллиарда рублей. Больше 1000 единиц техники готовится к началу зимнего сезона.

- Надеюсь, что все вопросы, связанные с тем, чтобы в сметах органов местного самоуправления были затраты на ГСМ, чтобы все штатные единицы были заполнены реальными людьми, а не пустыми клеточками, будут решены. Чтобы коммунальная техника не простаивала, чтобы в случае необходимости она в полном объеме выходила на дороги, занимаясь чем должна - содержала наши населенные пункты в достойном виде. Чтобы комфорт для жителей и для водителей был всегда, несмотря на погоду. Задача, которая всегда стоит перед главами. Надеюсь, что они с ней успешно справятся, - рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети.