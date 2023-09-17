Студенты из Белгородской области открыли перевал в горах Западного Кавказа

Открытому перевалу дали название – «Белгородских спортсменов».

Первооткрывателем и первопроходцем перевала стала сборная НИУ «БелГУ» во время похода в зачет первенства России по спортивному туризму. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В составе команды в поход отправились девять студентов педагогического института, представлявших факультеты физической культуры, математики и естественнонаучного образования. Возглавлял группу доцент кафедры спортивных дисциплин, старший тренер сборной НИУ «БелГУ» по спортивному туризму, мастер спорта России Сергей Рыльский. Он же и тренирует спортсменов.

Маршрут, по которому двигалась группа, относился к третьей категории сложности и был проложен по Западному Кавказу, республике Карачаево-Черкессии, району хребта Абишира-Ахуба, через поселок Архыз. За 11 дней белгородцы прошли 145 км по горной местности на высоте 3 200 – 3 400 метров, преодолев 15 перевалов различной категории сложности и покорили две вершины высотой более 3 200 метров.

- Группе удалось совершить намеченное первое прохождение перевала, который до нас никто не проходил, что является большим и значимым достижением. Открытому нами перевалу дали название – «Белгородских спортсменов», – рассказал Сергей Рыльский.