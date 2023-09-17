В белгородском поселке Уразово появились белки

Сосновый лес – идеальное место для проживания этих животных. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На уходящей неделе в лесной массив в Уразово завезли белок – четыре самца и две самки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Сосновый лес – идеальное место для проживания этих животных.

- Белки очень хорошо приручаются, быстро привыкают приходить на место кормления. Уверен, они быстро подружатся с жителями, – рассказал глава администрации Уразово Алексей Рожин.

Для новых жильцов по всему периметру развешаны домики, кормушки и поилки. Место массового активного отдыха украшают архитектурные формы украшают места для фотосессий, для отдыха людей установлены скамейки.