Ранее судимый белгородец обокрал магазин одежды

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о краже товара обратился представитель одного из сетевых магазинов одежды. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 39-летнего ранее судимого жителя областного центра.

По предварительным данным, злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя. Взяв три джемпера, две куртки и брюки, он незаметно спрятал одежду в рюкзак и покинул торговый зал, сделав вид, что ничего не выбрал. Похищенное мужчина впоследствии продал. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.