С понедельника для белгородских школьников стартует урок «Цифры»

У в понедельник, 18 сентября, в школах Белгородской области стартует урок «Цифры». Проект будет реализовываться на протяжении всего учебного года. Школьники узнают, как искусственный интеллект можно использовать в различных отраслях экономики. Ребята смогут онлайн общаться со специалистами лучших айти-компаний страны.

- В прошлом году наша Белгородская область заняла первое место по охвату учащихся в рамках участия в этом проекте. Уверен, что так будет и в этом году. Наши дети должны получать самое лучшее, чтобы в будущем они были сильными и успешными специалистами и взрослыми людьми. Будем стараться делать все для этого, - рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети.