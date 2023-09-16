Шесть новых светофоров установили на федеральных трассах в Белгородской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Три из шести новых светофоров, установленных в Белгородской области запушщены в работу. Речь едет об участках на автодорогах М-2 «Крым» и М-2 «Крым» Белгород – М-4 «Дон». На 636-м и 662-м км трассы М-2 «Крым» по просьбе жителей поселка Яковлево и массива Стрелецкое-23 дорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели выездную комиссию, по итогам которой приняли решение об установке светофоров.

Светофор на «зебре» в поселке Новосадовом установлен после обращения жителей и выездной инспекции на 12-м км трассы М-2 «Крым» Белгород – М-4 «Дон».

Все новые светофорные объекты оборудованы кнопками вызова и светодиодными лентами, дублирующими цвет сигнала для дополнительного привлечения внимания водителей.

Еще три светофора заработают в ближайшие дни: один расположен на пешеходном переходе в селе Анновка Корочанского района, он обеспечит доступность магазинов, школы и детского сада, второй – в Белгородском районе на выезде из микрорайонов Юго-Западный 2.2 и Стрелецкое-72, третий – в Алексеевском горокруге на примыкании автодороги Валуйки – Алексеевка к трассе М-2 «Крым» - Белгород – М-4 «Дон».