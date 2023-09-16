В Белгородской области пограничники уничтожили квадрокоптер ВСУ

Фото: пресс-служба Пограничного управления.

Приграничные территории Белгородской области регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. На днях сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресекли очередную попытку нарушения воздушного пространства с территории сопредельного государства беспилотным летательным аппаратом.

Так, в пресс-службе погрануправления рассказали, что 14 сентября пограничники в ходе несения службы на государственной границе в Белгородском районе с использованием средств РЭБ посадили, а затем уничтожили БПЛА квадрокоптерного типа, который двигался с территории Харьковской области.

Профессиональные действия белгородских пограничников позволили избежать жертв и разрушений в регионе.