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НовостиОбщество16 сентября 2023 7:17

Школьники из белгородского приграничья приступили к учебе в крымском санатории

В течение трех недель для детей проведут уроки по школьной программе
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские школьники из приграничных муниципалитетов не пропустят учебу, находясь в оздоровительном лагере в Крыму. У ребят начались занятия по школьной программе. Об этом рассказал Вячеслав Гладков.

Сейчас в санатории «Бригантина «Белогорье» принимает детей из Шебекинского городского округа. Из-за оперативной обстановки в муниципалитете дети учатся дома в дистанционном режиме. Поэтому в лагере для них организовали реальные уроки.

- В «Бригантине «Белогорье» образовательный процесс организован в двух учебных корпусах, четырнадцати аудиториях, а также есть конференц-зал, просторные и светлые современные помещения. Я надеюсь, что дети в классах по 12-15 человек будут иметь возможность хотя бы в течение трех недель получить очное образование, - рассказал губернатор Белгородской области.